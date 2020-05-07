النرويج تعيد فتح جميع المدارس ضمن تخفيف إجراءات القيود بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوسلو - (د ب أ):

قررت النرويج فتح مدارسها ثانية أمام الطلاب.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبيرج، خلال إعلان تصورها بشأن المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإجراءات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في العاصمة أوسلو مساء اليوم الخميس، إن جميع المدارس في البلاد ستفتح أبوابها ثانية بدءا من يوم الاثنين المقبل وعلى مدار أيام الأسبوع.

ومنذ أسبوعين تقريبا كانت قاعات الدرس فتحت لتلاميذ الفرق من الأولى وحتى الرابعة، بينما كان طلاب الفرق من الخامسة حتى العاشرة والفرق الأعلى ممنوعين من دخول قاعات الدرس.

وقالت سولبيرج: "يبدو أن استراتيجيتنا في هذا الشان قد نجحت".

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وأضافت سولبيرج أن من الضروري التثبت من أن النرويج تظل دائما تحت المراقبة فيما يتعلق بعدوى كورونا، مبينة أن فتح البلاد ينبغي أن يعاد بصورة تدريجية وتحت مراقبة دائمة.

وأكدت سولبيرج على أنه سيطبق الآن على المجال الشخصي إعادة السماح بلقاء عدد يصل إلى عشرين شخصا بدلا من خمسة أشخاص، طالما يحتفظون بمسافة تباعد فيما بينهم قدرها متر على الأقل، مبينة أن هذا سينطبق على الأنشطة الرياضية أيضا.

وبالنسبة للمؤسسات العامة يسمح في الوقت الراهن بتجمع عدد يصل إلى خمسين شخصا.

وقالت رئيسة الوزراء إنه بدءا من الأول من يونيو المقبل سيعاد فتح المنتزهات الخاصة بالفسحة وستكون هناك قرارات أخرى في منتصف الشهر المقبل.