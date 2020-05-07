الأردن: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مصدر مسؤول في لجنة الأوبئة في الأردن، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس إلى 21، بما فيها السائق الذي يقطن ببلدة الخناصري بمحافظة المفرق وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأكد المصدر ذاته، أنه "سجلت مساء اليوم 7 حالات إصابة جديدة لمخالطين

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للسائق المشار إليه، واحدة ببلدة الخناصري، و6 حالات لمخالطين له بمناطق مختلفة بمحافظة إربد، بالإضافة إلى 7 حالات في مناطق متفرقة من المملكة".

ولم يستبعد المصدر، تسجيل حالات إصابة جديدة بعد ظهور نتائج العينات

التي جمعت من محافظتي إربد والمفرق وزادت عن 120 عينة.

وأعلن محافظ المفرق ياسر العدوان أمس الأربعاء، أنه جرى عزل منطقة الخناصري بعد تسجيل إصابة سائق شاحنة دخلها قبل أسبوعين.

من جهته، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إلى أن حظرا شاملا للتجوال سيطبق يوم غدا الجمعة.

وسجل الأردن 473 حالة إصابة بالفيروس، وتماثل 382 مصابا للشفاء.