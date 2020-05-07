نقل 121 عراقيا عالقا في الأردن إلى بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن تسيير الرحلة الاستثنائيّة الـ 15 لنقل العراقيين العالقين في الأردن إلى بغداد، وعلى متنها121 مسافراً.
وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف - في بيان أوردته الوكالةالوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن وزارة الخارجيّة تنتهج مبدأ دبلوماسيّة الاستجابة الوطنيّة، وتُوجِّه جهدها منذ الأيّام الأولى للحظر والإغلاق في مُواجَهة انتشار فيروس كورونا المُستجدّ.
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