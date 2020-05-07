نقل 121 عراقيا عالقا في الأردن إلى بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن تسيير الرحلة الاستثنائيّة الـ 15 لنقل العراقيين العالقين في الأردن إلى بغداد، وعلى متنها

121 مسافراً.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف - في بيان أوردته الوكالة