واشنطن: لا ندعم هجوم حفتر على طرابلس

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هنري ووستر اليوم الخميس، إن واشنطن لا تدعم هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا على العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ووستر قوله في مؤتمرصحفي عبر الهاتف: "الولايات المتحدة لا تدعم عمل "الجيش الوطني الليبي" ضد طرابلس. الهجوم على العاصمة يحول الطاقات بعيدا عما يعتبر أولوية لنا، وهو محاربة الإرهاب".
وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج، وحكومة مؤقتة تتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا لها، وتحظى بدعم من المشير خليفة حفتر الذي تسعى القوات التابعة له منذ أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة الليبية.
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