رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة وفقا لموقع روسيا اليوم.

ووافق 72 من أصل 120 عضوا في الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، على ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد أن صادق

النواب على التشريع الخاص بصفقة نتنياهو مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس بشأن التناوب على رئاسة الحكومة.

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وحصل نتنياهو على مهلة 14 يوما لتشكيل حكومة ائتلافية

جديدة.

ويأتي ذلك بعد يوم من صدور قرار المحكمة العليا برد التماسات المعارضة ضد اتفاق نتنياهو مع غانتس، والتي طالبت بمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لكونه يواجه تهم فساد.

واتفق نتنياهو مع غانتس أمس الأربعاء على تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة لتؤدي القسم يوم 13 مايو الجاري.