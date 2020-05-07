كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 16381 حالة، موضحة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 240.

وقالت الوزارة الإسرائيلية: إن "83 الإصابات الجديدة في حالة صحية حرجة و96 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة"، مشيرة إلى أن "عدد المتعافين بلغ 10873، فيما يعيش 68 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خففت في وقت سابق، خلال الأيام القليلة الماضية من القيود التي كانت فرضتها شهر مارس الماضي.