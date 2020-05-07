كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان تعلن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، عن إصابة وزير الصحة فيروز الدين فيروز، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار: إن نتائج فحص كورونا الذي خضع له فيروز جاءت "إيجابية"، لافتاً إلى أن الوزير في "حالة صحية مقبولة" وتم حجره صحيا في منزله.

وسجلت في أفغانستان حتى اليوم 3563 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 106 من هؤلاء المرضى.