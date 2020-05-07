كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش الوطني يلاحق مرتزقة تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصف الجيش الوطني الليبي، معاقل المرتزقة التابعين لتركيا في مدينة مصراتة بـ 18 ضربة جوية دقيقة أصابت أهدافها مباشرة، وذلك في عملية "طيور الأبابيل" ضد الميليشيات الموالية لتركيا لتحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس.

وأدت الضربات إلى انفجار مخازن ذخيرة الوفاق والمرتزقة في الكلية الجوية، كما استهدفت مواقع أخرى للميليشيات الإرهابية في طرابلس من بينها معسكرات البحرية، ومقر الرحبة في تاجوراء، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".

ومع وقع ضربات الجيش الليبي ضد المرتزقة السوريين في ليبيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانشقاق عدة ألوية من فصيل "السلطان مراد" عن الفصيل مع كامل عناصرهم، ويقدر عددهم بنحو 700 مقاتل؛ احتجاجاً على سياسة إرسال مقاتلين إلى ليبيا بجانب قوات الوفاق.