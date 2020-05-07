كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شركة أمريكية تعلن إنتاج أول دفعة من لقاح "كورونا" في يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافقت منظمة "الأغذية والأدوية" الأمريكية، اليوم الخميس، على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، تنتجه شركة "Moderna".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشركة الأمريكية في بيان: إن "إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في شهر يوليو المقبل؛ للوصول إلى مليار جرعة من اللقاح"، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبا جدا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.
ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب في أوائل الصيف، موضحة أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول هذه المرحلة.
وحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عاما، وتدرس المرحلة الأولى من تجارب اللقاحات السريرية الأمان عند تعاطي اللقاح، فيما يتم في المرحلة الثانية توسيع عدد المشاركين في التجارب، بينما في المرحلة الثالثة يتم إعطاء اللقاح لأعداد أكبر لاختبار الفاعلية والأمان.
ولقاح "mRNA-1273" الذي تنتجه شركة "Moderna" يعتبر أول لقاح أمريكي يخضع لتجارب سريرية بهدف علاج مرضى فيروس كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,859 مليون إصابة، بينهم أكثر من 267 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,321 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.