كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شركة أمريكية تعلن إنتاج أول دفعة من لقاح "كورونا" في يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت منظمة "الأغذية والأدوية" الأمريكية، اليوم الخميس، على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، تنتجه شركة "Moderna".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشركة الأمريكية في بيان: إن "إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في شهر يوليو المقبل؛ للوصول إلى مليار جرعة من اللقاح"، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبا جدا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.

ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب في أوائل الصيف، موضحة أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول هذه المرحلة.

وحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عاما، وتدرس المرحلة الأولى من تجارب اللقاحات السريرية الأمان عند تعاطي اللقاح، فيما يتم في المرحلة الثانية توسيع عدد المشاركين في التجارب، بينما في المرحلة الثالثة يتم إعطاء اللقاح لأعداد أكبر لاختبار الفاعلية والأمان.

ولقاح "mRNA-1273" الذي تنتجه شركة "Moderna" يعتبر أول لقاح أمريكي يخضع لتجارب سريرية بهدف علاج مرضى فيروس كورونا.

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