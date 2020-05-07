مجلة فرنسية: جاد المالح مصاب بكورونا

قالت مجلة فرنسية، اليوم الخميس، إن الممثل الكوميدي المغربي الأصل، جاد المالح، أصيب بفيروس كورونا كوفيد 19.

وروجت المجلة الفرنسية “Public” في عددها، الصادر، اليوم الخميس 7 ماي، أن جاد المالح أصيب بكورونا، وحياته تحولت إلى كابوس بسبب ذلك.

وَتدعي المجلة أن الفنان المغربي الأصل كان يقضي فترة الحجر الصحي وحيدا في شقته في باريس، قبل أن يلج إلى المستشفى، قبل يومين.

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وقالت المجلة إن جاد لمالح لم يؤكد في تواصله معها إصابته بالفيروس، لكنه اعترف بأنه شعر بتعب شديد، لم يستطع التخلص منه.

جاد لمالح لم يوضح للجمهور حقيقة إصابته من عدمها، على الرغم من أنه تفاعل، اليوم، من خلال نشره لقصص على أنستغرام.