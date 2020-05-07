أوضاعهم تزيد سوءا.. مطالب بإنقاذ المواطنين العالقين خارج وداخل المغرب

تفاعلا مع الأزمة، التي يعيشها المغاربة العالقون خارج المغرب، وداخله، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهت “اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين “مراسلة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن ما أسمته “إنقاذ المواطنين العالقين خارج وداخل المغرب”.

ونبهت اللجنة المذكورة، في مراسلتها، التي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، إلى “تأخر السلطات المغربية في العمل على إجلاء المغاربة العالقين، سواء داخل المغرب، أو خارجه”.

اللجنة ذاتها، أشارت إلى” تفاقم الأزمة الاجتماعية، والاقتصادية، والظروف الصحية للعالقين داخل، وخارج المغرب، مع التهديد، الذي يتهددهم خوفا من إصابتهم بفيروس “كورونا”، نتيجة وضعهم غير المستقر من ناحية السكن”.

Advertisements

وطالبت “اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين”، التي تضم مجموعة من الحقوقيين المغاربة، “بالإعلان عن خطة وطنية عاجلة لعودة كافة المغاربة العالقين في الخارج بتواريخ محددة، واجراءات، وتخصيص ميزانية لذلك، وفضلا عن تنظيم رحلات جوية عاجلة للعالقين بالداخل من المهاجرين المغاربة في الدول الأوربية على وجه الخصوص”.

ودعت اللجنة نفسها، إلى “التعجيل، لتوفير كافة الإجراءات الاحترازية عند استقبال مواطنينا، الذين عبروا عن استعدادهم للخضوع للعزل الصحي، قبل التحاقهم بذويهم”.

ولفتت اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين إلى أن العديد من البلدان، التي لها الإمكانيات الاقتصادية، والوضعية الوبائية نفسيهما، استقبلت مواطنيها العالقين، وسمحت للمهاجرين منهم في بلدان أجنبية بالسفر، من أجل الالتحاق بعائلاتهم، وأعمالهم، وكذا لاستكمال علاجات بعضهم.

