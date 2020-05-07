 لجنة جامعية يترأسها الحجوي لدراسة إمكانية استئناف البطولة

شكل المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لجنة برئاسة حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة وتضم كلا من رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة وممثلي اللجان الطبية، من أجل دراسة الحلول الواقعية من أجل استئناف النشاط الكروي ببلادنا.

وكشف بلاغ لجامعة الكرة أن اللجنة ستستهل أشغالها واجتماعاتها بداية من اليوم الخميس لعرض تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار الجانب التقني والصحي للممارسة الكروية التي لن يسمح لها إلا بعد توصل الجامعة بالضوء الأخضر من قبل السلطات العمومية المختصة.

وعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس اجتماعا، عبر تقنية الفيديو برئاسة فوزي لقجع، الذي رحب بالحضور، مهنئا اياهم وعائلة كرة القدم بشهر رمضان الكريم، قبل أن يؤكد لهم متابعة الجامعة باهتمام وعن قرب تطورات فيروس كورونا المستجد بتنسيق مع السلطات المختصة ومدى تأثيرها على أسرة كرة القدم الوطنية.

وشدد لقجع على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كانت “سباقة لأخذ جميع الاحتياطات الاحترازية ضد تفشي هذا الوباء، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة”، مبرزا أيضا أن “الجامعة كانت سباقة على المستوى العالمي باتخاذ قرار إجراء كل المباريات دون جمهور، قبل أن يتم توقيف جميع مسابقات كرة القدم الوطنية”.