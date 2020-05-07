وفاة شرطي جراء حادثة سير خطيرة في طنجة

لقي شرطي، ينتمي إلى فرقة التدخل السريع، حتفه في مستشفى محمد الخامس في طنجة جراء حادثة سير وقعت قبل أذان المغرب، أمس الأربعاء، في شارع إسبانيا طريق محطة القطار.

وحسب مصدر مطلع، فإن الشرطي ضحية الحادث، الذي كان على متن دراجة نارية خارج أوقات العمل، كان يتبضع أغراضه في طريق المحطة الجديدة، حيث صدمته سيارة لنقل العمال، ما تسبب له ي جروح خطيرة، نقل على إثره، وعلى وجه السرعة، إلى مستشفى محمد الخامس في طنجة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر يدعا أيوب، ويبلغ من العمر 27 سنة، وكان يقطن في حي الجيراري، وهو حديث العهد بسلك الشرطة.

وكان الشرطي الهالك قد نقل إلى قسم الانعاش في مستشفى محمد الخامس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابات خطيرة على مستوى الرأس، والكتف.