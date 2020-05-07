شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إقرار بدء حظر التجوال بوادي حضرموت وفتح المساجد للصلاة والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020 أقر اجتماع بسيئون بدء حظر التجوال في عموم مديريات الوادي والصحراء من الساعة العاشرة من مساء يوم غد الجمعة الى الخامسة فجرا وفتح المساجد في أوقات الصلوات فقط، وإغلاق مواقع الازدحام، وإتباع التعليمات والإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements ومدد الاجتماع قرار إغلاق منافذ وادي حضرموت والتوجيه بمراعاة الحالات الإنسانية. الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة عصام الكثيري بحضور الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام أمن الوادي مبارك العوبثاني، استعرض قرارات المحافظ الصادرة يوم أمس وإجراءات تنفيذها بما تقتضيه المصلحة العامة.

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