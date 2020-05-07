شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أممية من تأثير كورونا المدمر على غزة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت نوجوتشي، في تصريح لها عبر تقنية الفيديو، أن وكالات الأمم المتحدة، ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقوم بجهود حثيثة لمساعدة المواطنين في قطاع غزة، والقيام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا والاستعداد لأسوأ الاحتمالات.
وأبانت أنهم في البرنامج محظوظين حيث لم يسجل في غزة، الا 15 حالة مؤكدة حتى الآن، مشيرة إلى تمكن البرنامج من التعامل مع تلك الحالات حتى الآن وانها موجودة في مراكز الحجر الصحي.
وأفادت نوجوتشي، أن البرنامج لم يقم بتخفيض برامجه وأنشطته، بشكل كبير خلال أزمة كوفيد-19، بل قام بالتوسع في مجالات معينة، وإعادة برمجة أنشطة آخرى للتأقلم مع الأزمة.
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