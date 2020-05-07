اخبار العالم

وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 187.

 

Advertisements

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 1843 شخصا خلال 24 ساعة.

 

وأضاف بيان الوزارة أن جميع المصابين إثيوبيون بينهم سيدة واحدة، ويتراوح أعمارهم بين 17 و65 عاما، موضحة أن 3 حالات لها تاريخ سفر و3 أخرى مخالطة للمصابين سابقا و19 آخرين لم تسجل تاريخ سفر ولا مخالطة.

 

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 4.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا