تلقى وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ اتصالا من نظيره الايطالي لويجي دي مايو، بحثا خلاله في برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة اللبنانية وأهم عناصره الى جانب أهمية تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأكد الوزير الايطالي عزم بلاده الاستمرار في المشاركة في قوات الطوارئء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( ​اليونيفيل​) ودعم دورها. ‏الوزير حتي الذي شكر نظيره الايطالي على هذا الموقف أكد على تمسك لبنان بدور اليونيفل وتعزيزه والعمل على دعمه على كافة المستويات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حتي تلقى اتصالامن نظيره الايطالي والبحث تناول برنامج الاصلاح الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.