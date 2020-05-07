نزيه نجم: كلام حسان دياب عن الارثوذكس ليس مجرد خطأ بل خطيئة

دان عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ الكلام المنقول عن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والذي جاء فيه: "ليش وين بعد في أرثوذكس ببيروت؟".

واعتبر نجم ان "هذا الكلام مرفوض بحق وطن العيش الواحد، ودليل على ان ثمة مسؤولين لا يعرفون تاريخ من تسلم الحكم من ​الارثوذكس​ في هذا البلد ونجاحاتهم ووطنيتهم"، مشيراً إلى أن "كلام دياب ليس مجرد خطأ بل خطيئة، وسؤاله التهكمي اهانة لا تغتفر بحق طائفة تشكل اساس لبنان وتراثه الفكري والثقافي والحضاري، وتمثل عراقة يشهد لها الجميع".

واضاف: "فليعلم من يحاول حرمان طائفتنا من حقوقها، ان لجهة تعيين محافظ جديد لبيروت او لتعيين المراكز الارثوذكسية الشاغرة الاخرى، ان هذه ​التعيينات​ لا يجب ان تتم الا بالتشاور مع وزرائنا ونوابنا و​المطران الياس عودة​ بما يمثله من مرجعية، ولقاؤنا مطلع الاسبوع كان خير تعبير عن قوة هذه المرجعية وعن حضور الأرثوذكس وصلابة موقفهم".

وشكر النائب نجم رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لتفهمه موقف الأرثوذكس ووعده بمعالجة الامور.

