جابر: من الضروري أن يشعر السوق بأن هناك رقابة وبأن التلاعب بالأسعار غير مسموح

تمنى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​، في حديث تلفزيوني، على وزير الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ التركيز على موضوع سلة السلع الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أن تنفيذ هو في ​مصرف لبنان​، لافتاً إلى أن هذا الأمر يساهم في السيطرة على أسعارها إلى حد ما.

واعتبر جابر أن تقديم الشكاوى من قبل المواطنين إلى الرقم المخصص من قبل ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ أمر مهم، مشيراً إلى أن على الجميع مساعدة مراقبي الوزارة في هذه المهمة، لافتاً إلى أن من الضروري أن يشعر السوق بأن هناك رقابة مشددة وبأن التلاعب بالأسعار غير مسموح، لأن عدم المعالجة سيقود إلى ثورة إجتماعية.

وفي حين رأى جابر أن السوق سيعيد ضبط نفسه على ضوء إرتفاع ​سعر الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​، شدد على أهمية السيطرة على الأساسيات.