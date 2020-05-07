الجيش: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ أن "طائرتين حربيتين تابعتان للعدو الاسرائيلي خرقتا بتاريخ 7 / 5 /2020 ​الساعة​ 11.00، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​ وصولاً حتى شكا، ونفذتا طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 12.05 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت قيادة الجيش الى انه "بتاريخه وعند الساعة 10.45، خرقت ​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​ وصلاً حتى صور، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11.05 من فوق البلدة المذكورة.".