الجيش: طائرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن "طائرتين حربيتين تابعتان للعدو الاسرائيلي خرقتا بتاريخ 7 / 5 /2020 الساعة 11.00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولاً حتى شكا، ونفذتا طيراناً دائرياً فوق المناطق اللبنانية كافة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 12.05 من فوق البلدة المذكورة".
ولفتت قيادة الجيش الى انه "بتاريخه وعند الساعة 10.45، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة وصلاً حتى صور، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11.05 من فوق البلدة المذكورة.".
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