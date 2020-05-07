مواطن يدعي لدى مخفر جبيل عن تعرضه لعملية سلب مليون ليرة على الاوتوستراد

ادعى المواطن ط.ش. لدى مخفر جبيل في ​قوى الأمن الداخلي​ عن تعرضه بواسطة ​السلاح​ ل​عملية سلب​ مبلغ مليون ليرة لبنانية على أوتوستراد جبيل، بعد أن شهر مجهولا مسدسا حربيا بوجهه وفر إلى جهة مجهولة.

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