البعريني: أين نحن من الدولة بظل أزمة كورونا ووضع إقتصادي صعب؟

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ على أننا "نحن في منطقة محرومة وبظل أزمة ​كورونا​ ووضع إقتصادي صعب، نتساءل: أين نحن من الدولة؟ وكيف تفكر فينا وهل تفكر فينا بالأصل، خصوصا أنه وكلما وصلت الأمور إلينا وإلى مشاريعنا يكون هناك الحديث عن أنه لا مال في الدولة؟".

وأشار إلى أن "الجمعيات والفاعليات جميعها قامت بما عليها وقدمت الحصص الغذائية ولكن كم تكفي هذه الحصص؟ الواجب اليوم التلاحم والتعاضد والتعاون في ما بيننا، سواء مقيمين أم مغتربين حتى نستطيع تركيب آلية عمل جدية تمكننا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة مع الحفاظ على الأمن والأمان بيننا ضروري جدا، ولمزيد من الحرص والإنتباه وشد الأواصر بيننا".

وخلال رعايته لقاء محبة وأخوة لإنهاء الخلاف والإشكال السابق بين آل السيد وآل الكردي من بلدتي فنيدق ومشمش في القاعة العامة ببلدة مشمش، دعا إلى "مزيد من شبك الأيادي وتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون والتواصل بين الشباب من البلدتين لكي تبقى هذه الفطرة السليمة التي تميزنا موجودة وقائمة في ما بيننا".