حاصباني: جعجع حضر لقاء بعبدا كونه مهم لإبداء الملاحظات وإحتراماً لموقع الرئاسة

أوضح النائب السابق لرئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، أن رئيس حزب "​القوات​ اللبنانية" ​سمير جعجع​ حضر لقاء بعبدا كون اللقاء مهم لإبداء الملاحظات، وكون الدعوة وجهة بالشخصي له، واحتراماً منه لموقع ​رئاسة الجمهورية​.

ولفت حاصباني إلى أن الكثير من الملاحظات التي وضعها جعجع على طاولة بعبدا حول الخطة الإقتصادية والمالية المطروحة، بدءاً بالإجراءات التي من الممكن أن تقوم بها الحكومة من أجل وقف الهدر والفساد وتعيد الثقة من قبل المواطنين و​المجتمع الدولي​ الذي تعتمد عليه في التمويل، معتبراً أن لخطة قابلة للتطور والتحسين، وتبقى ركيزة قوة الخطة بالبدء بالإصلاحات.

ورداً على سؤال، أشار إلى أن مقاربة الملفات وحدها تحدد العلاقة بين "حزب القوات اللبنانية" و"​التيار الوطني الحر​"، موضحاً أن العلاقة مع رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ مبنية ايضاً على المقاربات الشاملة والواضحة، مؤكداً أن "المهم اليوم ان نجد الحلول للمأزق الذي نعيشه".

أما بالنسبة إلى تأييد "القوات" عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة من جديد، لفت إلى أن "​الانتخابات النيابية​ وحدها تحدد المسار المستقبلي للبلاد".

