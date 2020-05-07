وفاة طفل سوري نتيجة حادث صدم على طريق القنطرة

توفي الطفل م.ع البالغ من العمر 6 سنوات، وهو من التابعية السورية، إثر تعرضه لحادث صدم بواسطة سيارة (ب أم) مسرعة على طريق القنطرة قضاء مرجعيون.
وقد نقل إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي ، وفتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث.
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