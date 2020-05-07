وفاة طفل سوري نتيجة حادث صدم على طريق القنطرة

توفي الطفل م.ع البالغ من العمر 6 سنوات، وهو من التابعية السورية، إثر تعرضه ل​حادث صدم​ بواسطة ​سيارة​ (ب أم) مسرعة على طريق القنطرة قضاء مرجعيون.

وقد نقل إلى ​مستشفى​ ​ميس الجبل​ الحكومي ، وفتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقا بالحادث.