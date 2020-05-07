مسؤول أميركي: التعامل مع تفشي كورونا على حاملة "روزفلت" دليل على فشل بالقيادة

أكد المرشح لقيادة ​البحرية الأميركية​ كينيث بريثويت، أن "التعامل مع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" على متن حاملة الطائرات "​تيودور روزفلت​"، مثال على فشل في القيادة في السنوات الماضية".

واشار بريثويت الذي يشغل حاليا منصب سفير ​الولايات المتحدة​ لدى النرويج، إلى أنه "يحزنني القول إن وزارة البحرية تمر بأوقات عصيبة لعوامل عدة، لكن على رأسها فشل القيادة"، مشددًا على أن "جميع العوامل تشير إلى انهيار في ثقة الذين يقودون السلاح".

وكان ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أعلن في نيسان الماضي، أنه ينظر في طلب إعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" للخدمة، والذي أعفي من منصبه مطلع الشهر، بسبب تحذيره من تفشي فيروس كورونا.