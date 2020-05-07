مسؤول أميركي: عدم استخدامنا للأسلحة النووية أولا لا يعني أننا لن نستخدمها

أشار القائم بأعمال نائب ​وزير الدفاع الأميركي​، جيمس أندرسون، إلى أن "مبدأ عدم استخدام ​الولايات المتحدة​ الأسلحة النووية أولا، يعطي رسالة خاطئة لمن يتربصون بمصالح ​أميركا​ وحلفائها".

وفي شهادة مكتوبة أمام لجنة ​مجلس الشيوخ الأميركي​ الخاصة بشؤون ​القوات المسلحة​، شدد أندرسون على أن "اعتماد مبدأ عدم الاستخدام أولًا، لن يقلل من خطر الحرب النووية، بل سيزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية".

كما لفت إلى أن "ذلك يعطي رسالة خاطئة بأن الولايات المتحدة لن تستخدم الأسلحة النووية عندما تتعرض مصالحها الحيوية أو مصالح حلفائها المماثلة للخطر".