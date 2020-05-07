اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان لها النتائج التالية للفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثانية من إعادة المغتربين وجاءت على الشكل التالي:
"تسجيل حالة مصابة بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من باريس.
"تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من ليبيريا، وحالتين أخريين على متن رحلة خاصة من ليبيريا.
"تسجيل حالة إيجابية على متن الرحلة التي وصلت من أبو ظبي.
"إصابة على متن رحلة خاصة وصلت أمس من الرياض.
"التثبت من خمس إصابات بعد إعادة الفحص لستة أشخاص كانوا على متن الرحلة التي وصلت أخيرا من قطر
"كما سيعاد الفحص لحالة كانت على متن الرحلة التي وصلت من الكويت.
ولفتت الوزارة الى انه "سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 11 إصابة بكورونا على متن الرحلات القادمة من باريس وليبيريا وابو ظبي والرياض وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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