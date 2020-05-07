حرب كلامية تندلع بين لندن والاتحاد الأوروبي

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نصر المجالي: اندلعت حرب كلامية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول محادثات (بريكست)، حيث قال مفوض التجارة في الاتحاد، إن لندن ليس لديها خطة لإنجاح المناقشات وتستعد لإلقاء اللوم على الفيروس التاجي عن أي ضرر اقتصادي إذا لم يتم الاتفاق على اتفاق.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوغان لبرنامج عالم اليوم على قناة (RTÉ) الإيرلندية إنه كان هناك "تقدم بطيء للغاية" في المحادثات حتى الآن.

وأضاف بأنه لا توجد "إشارة حقيقية" بأن 10 داونينغ ستريت يأخذ المفاوضات على محمل الجد حيث وضع تفشي كورونا على رأس أولوياته ليتم "إلقاء اللوم عليه على جميع تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وردا على ذلك، سارع مقر رئاسة الحكومة البريطانية إلى دحض تصريحات المفوض التجاري الأوروبي، مؤكدا على أن المملكة المتحدة تعمل "بشكل بناء" مع بروكسل.

لكن المتحدث قال: المملكة المتحدة على استعداد للحديث الذي "لا يجعلنا أكثر عرضة للموافقة على مقترحات الاتحاد الأوروبي في مجالات معينة".

فترة انتقالية

وتمر المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليًا بفترة انتقالية "متوقفة" تستمر حتى نهاية العام الذي من المتوقع خلاله إبرام صفقة تجارية. وقال داونينغ ستريت مرارًا وتكرارًا إن الفترة الانتقالية لن يتم تمديدها على الرغم من اضطراب الفيروس التاجي.

يذكر إن شروط مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي تشير إلى أن الموعد النهائي للمحادثات يمكن تأجيلها لمدة تصل إلى عامين، ولكن يجب أن يوافق الطرفان على قرار بذلك قبل نهاية يونيو 2020.

ويعتقد المحللون بأنه إذا لم تطلب المملكة المتحدة تمديدًا، مع فشل الجانبان في الاتفاق على صفقة شاملة بحلول ديسمبر 2020، فهناك خطر بحدوث ضربة مزدوجة للاقتصاد لعاملين، إحداهما بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والآخر بسبب Covid-19.

وتوترت المحادثات بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة بسبب موقف الاتحاد الأوروبي المتشدد بشأن قضايا مثل صيد الأسماك.

وعرضت تصريحات المفوض التجاري الأوروبي العلاقات المتوترة أساسا بين بندن وبروكسل الى المزيد من التوتر، وهو قال فيها: "على الرغم من إلحاح وشدة التحدي التفاوضي، أخشى أننا نحرز تقدمًا بطيئًا جدًا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "لا توجد إشارة حقيقية على أن أصدقائنا البريطانيين يقتربون من المفاوضات بخطة للنجاح. آمل أن أكون مخطئا، لكنني لا أعتقد ذلك".

وتابع هوغان: "أعتقد أن السياسيين والحكومة في المملكة المتحدة قرروا بالتأكيد إلقاء اللوم على (كورونا) بكل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصوري لها هو أنهم لا يريدون إنهاء المفاوضات في عام 2021 لأنهم يمكن يريدون القاء اللوم على كورونا بشكل فعال بكل شيء".

رفض

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وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني رافضا كلام هوغان القائل بأن المملكة المتحدة لا تأخذ المحادثات على محمل الجد. وقال: "نحن لا نقبل ذلك على الإطلاق. نحن نتطلع إلى إجراء مفاوضات بناءة في الجولة المقبلة من المحادثات التي تبدأ في 11 مايو".

وأضاف: "نحن على استعداد لمواصلة التحدث مع الاتحاد الأوروبي ولكن هذا لا يجعلنا أكثر عرضة للموافقة على مقترحات الاتحاد الأوروبي في مجالات معينة".

وكانت مصادر بريطانية قد حذرت في السابق من أن المفاوضات بين بريطانيا والكتلة قد تنهار في غضون أسابيع ما لم "يصبح موقف الاتحاد الأوروبي واضح بشكل حقيق".

وتحث بريطانيا، بروكسل على اعتماد نهج أكثر واقعية للمفاوضات وتضمين المزيد من المحادثات "السياسية" الفردية بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه وكبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست.

ويعتقد الجانب البريطاني أن الاتحاد الأوروبي "مخدوع" إذا كان يعتقد أن بريطانيا مستعدة للتوقيع على قواعد الروتين الصارمة "على أرض الملعب"، ومواصلة السماح لقوارب الاتحاد الأوروبي بالوصول دون قيود إلى مياه الصيد لدينا.

وقال مصدر حكومي بريطاني: "إن فريق الاتحاد الأوروبي غير معتاد على نهج فريق التفاوض البريطاني، الذي لن يضع أي شيء على الطاولة فقط لمواصلة المحادثات، نحن على استعداد للتحدث ولكن لا فائدة من إضاعة الوقت في الاقتراحات التي لا تتناسب مع الحقائق السياسية".

استئناف وتعليق

يذكر أن المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا حول العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد بريكست كانت استؤنفت عبر الفيديو في مطلع مارس 2020، بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي جعل آفاق التوصل الى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر غير أكيدة.

وبعد جولة المحادثات الأولى، علقت هذه المفاوضات على مدى ستة أسابيع فيما يقترب استحقاق يونيو الذي حددته لندن لتقييم فرص التوصل الى اتفاق، بسرعة كبيرة.

وألقى فيروس كورونا المستجد بثقله على مجريات المحادثات. فأصاب أولاً كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه ما أرغم الفريق الاوروبي المؤلف من حوالى مئة شخص على الالتزام بحجر صحي ثم أصاب نظيره البريطاني ديفيد فروست.

كما أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصيب بدوره بالفيروس ويتعافى حاليا بعد دخول العناية المركزة لأيام.

ورغم هذه الظروف التي تسبب بها الوباء، فإن بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الاوروبي في 31 يناير ترفض أي تمديد للفترة الانتقالية الى ما بعد نهاية ديسمبر، ما يزيد مخاطر عدم التوصل الى اتفاق حول العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

في هذه الحال، تطبق قوانين منظمة التجارة العالمية مع حقوق جمركية مختلفة وحواجز جمركية بين أوروبا وبريطانيا.