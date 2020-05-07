اليابان تسمح باستخدام "رمديسيفير" لعلاج كورونا

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أعلنت الحكومة اليابانية أنها سمحت الخميس باستخدام عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأنها تدرس الموافقة على استخدام عقار "أفيغان" للغرض نفسه هذا الشهر.

وبذلك أصبحت اليابان ثاني بلد يوافق على استخدام عقار رمديسيفير بعد الولايات المتحدة حيث سمحت السلطات الجمعة باستخدامه لمعالجة المصابين بكوفيد-19.

وقال مسؤول في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية إنه "تمت الموافقة على استخدام عقار رمديسيفير بموجب تدابير استثنائية".

وصرّح المسؤول لوكالة فرانس برس "إنها الموافقة الأولى من نوعها في بلادنا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا".

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الحكومة تستعد لإعطاء الضوء الأخضر للعقار الاختباري الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد أجازت استخدام "رمديسيفير" بعدما أظهرت تجارب إكلينيكية أن العقار المخصص أساسا لمعالجة فيروس إيبولا قلّص فترة تعافي بعض المصابين بنسبة الثلث، لكن من دون تأثير يذكر على معدّل الوفيات.

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وتجرى تجارب إكلينيكية على عقار رمديسيفير الذي يعطى بواسطة الحقن في عدد من الدول.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إن "الحكومة تسعى إلى إعطاء موافقتها هذا الشهر" على استخدام عقار "أفيغان" الذي تنتجه شركة "فوجيفيلم توياما كيميكال" اليابانية في حال أثبتت التجارب الإكلينيكية التي تشمل مئة مصاب فاعليته.

و"أفيغان" هو الاسم التجاري لدواء فافيبيرافير، وتمت الموافقة على استخدامه الطبي في اليابان في عام 2014.

لكن لا يُسمح باستخدامه في اليابان إلا في حالات انتشار أوبئة إنفلونزا لا يمكن معالجتها بالأدوية المتداولة. وهو غير متوافر للبيع ولا يمكن إنتاجه وتوزيعه إلا بطلب من الحكومة اليابانية.

ويعطى فافيبيرافير بواسطة الفم على شكل أقراص وهو يشل قدرة الفيروسات على التكاثر داخل الخليّة.

لكن تأثيراته الجانبية تثير القلق، إذ أظهرت دراسات أجريت على حيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين، وبالتالي، لا يمكن وصفه للحوامل.