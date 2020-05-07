جامعة الكرة “تخفض” أجور المدربين و”تدعم” الحكام بسبب “كورونا”

كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه اقترح على جميع المدربين تخفيض أجورهم من منطلق المقاربة التشاركية التي تجمع الجامعة بالإدارة التقنية، والأطر التقنية للمنتخب الأول.
وأوضح لقجع، وفق إفادة بلاغ للجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة، أنه تم الاتفاق مع المدربين على تحيين الرواتب وخفضها بنسبة تتراوح ما بين 20 و50 في المائة.
وأكد البلاغ ذاته المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وافق على دعم الحكام في هذه الظروف التي تمر منها كرة القدم الوطنية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، من منطلق أن حوالي 95 في المائة منهم بدون دخل قار حيث تم تخصيص مبلغ 6000 درهما لكل حكم (2000 درهما عن أشهر مارس، أبريل وماي).
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