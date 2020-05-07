38 إصابة بفيروس كورونا في فريق فلامينغو البرازيلي بينهم 5 لاعبين

أعلن نادي فلامينغو البرازيلي، رسميا، اليوم الخميس، إصابة 38 من العاملين فيه، بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 5 لاعبين.

وذكر فلامينغو، في بلاغه، أنه أجرى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لـ239 شخصا في النادي بين 30 أبريل الماضي، و3 ماي الجاري، وأتت نتيجة 38 عينة إيجابية.

وأفاد البلاغ نفسه أن الأشخاص الـ38 المصابون، لم تظهر عليهم أي أعراض، وأن 11 رياضيا كان لديهم اتصال سابق ببعض الحاملين للفيروس، من دون أعراض أيضا.

وأشار المصدر ذاته، أنه تم عزل اللاعبين والموظفين المصابين، وهم جميعا تحت الإشراف والمراقبة، وسيعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد الحصول على اختبارات سلبية لعيناتهم.