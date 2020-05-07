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وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس المستجد والان مع التفاصيل

الخميس 7 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 187.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 1843 شخصا خلال 24 ساعة.

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وأضاف بيان الوزارة أن جميع المصابين إثيوبيون بينهم سيدة واحدة، ويتراوح أعمارهم بين 17 و65 عاما، موضحة أن 3 حالات لها تاريخ سفر و3 أخرى مخالطة للمصابين سابقا و19 آخرين لم تسجل تاريخ سفر ولا مخالطة.

 

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 4.

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