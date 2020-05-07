أبابيل الجيش الوطني الليبي تدمر تمركزات المليشيات بـ4 مدن

الخميس 7 مايو 2020

أكدت مصادر عسكرية ليبية أن سلاح الجو بالجيش الوطني استهدف ودمر تمركزات مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين في 4 مدن ليبية.



وتمثل ضربات سلاح الجو، الخميس، خطوة جديدة ضمن عمليته العسكرية الواسعة (طيور الأبابيل) للقضاء على الإرهاب وتدمير مخازن أسلحة المليشيات ومعسكراتهم بالمنطقة الغربية الليبية.

ونقل موقع العين الإخبارية عن المصادر، إن سلاح الجو استهدف تمركزات المليشيات في كل من مدن زليتن وغريان والعجيلات وزوارة، ما أسفر عن انفجار مخازن الذخيرة وتدمير مدرج للطيران المسير في المدينة الأخيرة.

ورافقت هذه الضربات الجوية، عمليات نوعية من قبل جنود الجيش الليبي باللواء التاسع مشاة في محور القربولي، بحسب المصادر.

وكشفت عن أن العملية أسفرت عن تدمير عربة جراد وآلية مسلحة من عيار 23 ملم، وأسر مجموعة من المليشيات وجلبهم إلى داخل مدينة ترهونة.

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وتمكنت القوات الخاصة المتمثلة في الكتيبة الـ21 والسرية 23 والكتيبة 15 صاعقة من صد هجوم للمليشيات حاولت فيه تقدم باتجاه محور مطار طرابلس.

وكان الجيش الليبي قد أطلق، الخميس، العملية "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له.

ومنذ إطلاق "طيور الأبابيل" تم تدمير شحنة أسلحة تركية في مصراتة، كما تم استهدف الكلية العسكرية في المدينة نفسها، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

كما استهدف سلاح الجو الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".

يذكر أن مصدرا عسكريا ليبيًّا من داخل طرابلس أكد أن أبرز قتلى المرتزقة السوريين في ضربات الجيش الوطني الأربعاء، هو المرتزق أحمد أبومالك فجر من سكان مدينة عفرين السورية قائد ما يعرف بـ"الفوج الأول "والتابع لـ"الفيلق الثالث" المدعوم من تركيا.