عبدالله بن زايد: الجوهر الحقيقي لقيادة الإمارات ظهر مع "كورونا"

الخميس 7 مايو 2020

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الخميس، أن الجوهر الحقيقي للقيادة التي تضع احتياجات الناس في مقدمة أولوياتها يمكن قياسه عند مواجهة العقبات أو التحديات غير المتوقعة تماما كما هو الحال مع ظهور وانتشار فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الاجتماع الحادي عشر لمجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، الذي يتولى رئاسته، خلال انعقاده عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

واعتمد الاجتماع التوجهات الاستراتيجية الجديدة للجيل القادم من الدبلوماسيين الإماراتيين، إضافة إلى التدابير التي نفذت لضمان قدرة الأكاديمية على توفير بيئة تعليمية عالمية المستوى في ظل انتشار جائحة "كوفيد - 19" العالمية وما بعدها.

وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى أن الدولة تواصل بدعم ورعاية القيادة العمل لتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع في مختلف المجالات ومنها قطاع التعليم.

ولفت إلى أن ضمان توفير أعلى مستويات المهارات والمعرفة الأكاديمية لدبلوماسيي المستقبل الإماراتيين حتى في ظل الأزمات العالمية، أمر بالغ الأهمية.

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ونبه إلى أن الأكاديمية أظهرت التزامها الراسخ بتحقيق رؤية الإمارات وتعزيز مكانتها الرائدة على الساحة الدولية في ظل تأثر العالم بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الأكاديمية تلعب دورا رياديا في إعداد الجيل القادم من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين سيحملون رسالة الإمارات ويواصلون دورها الحيوي في بناء جسور التعاون والسلام مع الدول الأخرى.

وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الأمناء الحادي عشر مراجعة لأنظمة التعلم عن بعد، وغرف التدريس الافتراضية وحملة استقطاب الطلبة الجدد للأكاديمية للعام الدراسي 2020 - 2021، فضلا عن الاطلاع على تطورات برنامجي دبلوم الدراسات العليا وماجستير الآداب الحاليين في الأكاديمية واستعراض أنشطة الطلاب وتقييمهم الأكاديمي.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الأمناء الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة، وزكي أنور نسيبة وزير دولة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

كما شارك فيه عبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، ولانا زكي نسيبه المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، ومحمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الإمارات لدى بلجيكا، ومحمد أحمد الحربي نائب رئيس البعثة بسفارة الإمارات في برلين، وبرناردينو ليون مدير عام الأكاديمية.

ويلعب مجلس الأمناء بأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، منذ تأسيسها في عام 2014، دورا رئيسيا في تحديد توجه الأكاديمية ورؤيتها الاستراتيجية لدبلوماسيينا المستقبليين.