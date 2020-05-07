شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تتراجع .. بريطانيا تبدأ المرحلة الثانية لبرنامج محاصرة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم أن حكومة بلاده بدأت في التخطيط للمرحلة الثانية من برنامج السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد بعد انخفاض عدد معدل العدوى بالمرض خلال الأيام الماضية.

وأشار راب خلال مؤتمر صحفي إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدم يوم الأحد المقبل شرحاً للمرحلة الثانية من خطة الحكومة التي تشمل تخفيف بعض القيود المصاحبة لسياسة الإغلاق التام.

وأوضح المسؤول البريطاني أن أي خطوة تتخذ ستكون بعد الدراسة الشاملة وتخضع إلى المراقبة اللصيقة، وأنه لا سبيل سوى إعادة الإغلاق التام مرة أخرى في حال ارتفاع معدل العدوى من جديد.

على صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية خلال المؤتمر عن تسجيل 539 وفاة جديدة في جميع أنحاء البلاد جراء الإصابة بالمرض، ليبلغ بذلك إجمالي الضحايا 30 ألفا و 615 شخصا، فيما سجل 5614 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.