شكرا لقرائتكم خبر عن 393 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 7981 حالة، من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 482 حالة وفاة.
وكشف عن خروج 72 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشاداتٍ منظمة، وأن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 2378 حالة من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.
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