شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يعرض الجميع لخطر الاستبعاد من السفر الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في جنيف، إن مصدر قلقه هو تطبيقات الهواتف المحمولة التي تم تبنيها في بضع عشرات من الدول، لتتبع روابط التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرضى الذين أصيبوا حديثا.
وأشار فيتورينو في مؤتمر صحفي تم عقده عبر الإنترنت، إلى أن مثل هذه الأنظمة متاحة فقط بالنسبة لمن يستطيع شراء الهواتف الذكية.
وقال إنه إذا أصبح السفر مشروطا باستخدام مثل هذه التطبيقات وبشهادات صحية معينة، فإن "الوباء الحالي سيؤدي إلى نظام تنقل ذي مستويين أو حتى ثلاثة مستويات".
وقال: "نحن قلقون من أن تفرض الدول شروطا صحية قد تترك فعليا بعض الدول وبعض الأفراد مستبعدين من الحركة الدولية".
كما حث فيتورينو الدول على تضمين المهاجرين في خدماتها الصحية وخطط الاستجابة للوباء، لمنع حدوث تكتلات غير مكتشفة من حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يعرض الجميع لخطر الاستبعاد من السفر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.