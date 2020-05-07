شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 484 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن جميع الإصابات سُجلت في محافظة المفرق شمالي البلاد وتعود لأحد أقربائهم المصاب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 386 حالة.

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