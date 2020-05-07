شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن جميع الإصابات سُجلت في محافظة المفرق شمالي البلاد وتعود لأحد أقربائهم المصاب، مبينًا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 386 حالة.
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