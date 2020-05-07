شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 185 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة الرصد والمتابعة لوباء فيروس كورونا، جمال فورار، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 5182 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 483 وفاة.
وأضاف انه تم تسجيل 126 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء من الفيرس إلى 2323.
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