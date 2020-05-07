شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في باكستان تتخطى 24 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 6464 حالة من بين المصابين تماثلت للشفاء، ولا تزال 17045 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.
وأضاف أن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 9077 حالة في إقليم البنجاب، و8640 حالة في إقليم السند، و3712 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و1495 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 388 حالة في إقليم جلجت بلتستان و76 حالة في إقليم كشمير الحرة و521 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.
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