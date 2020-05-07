2020-05-07 | 20:39
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طالب المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية جزائر السهلاني، اللجنة بإيضاح موقفها من من المتغيرات التي شهدها العراق على المستوى الرياضي.
وأكد السهلاني ان "على الاولمبية التقدم بخطوات الى الامام والمبادرة بتحديد ملامح الحركة الاولمبية وتوجهات اللجنة الاولمبية للحفاظ على استقلاليتها واعادة صفوفها التي عملت حكومة عبدالمهدي تشتيت اجهزتها ومصادرة حقوقها".
وشدد على ان "المرحلة الحالية تتطلب جهدًا معمقًا لروحية الفريق الموحد بانتشال الحركة الاولمبية من الموقع الذي زجت به بمؤثرات مقصودة".
كانت هذه تفاصيل خبر السهلاني يطالب الأولمبية بإيضاح موقفها من المتغيرات التي شهدها العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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