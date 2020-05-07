السهلاني يطالب الأولمبية بإيضاح موقفها من المتغيرات التي شهدها العراق

وقال السهلاني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الأوان قد أتى على اللجنة الاولمبية لإيضاح موقفها من سياستها المقبلة في ظل المتغيرات الاخيرة التي شهدها العراق واستحداث مواقع قرار جديدة".

وأكد السهلاني ان "على الاولمبية التقدم بخطوات الى الامام والمبادرة بتحديد ملامح الحركة الاولمبية وتوجهات اللجنة الاولمبية للحفاظ على استقلاليتها واعادة صفوفها التي عملت حكومة عبدالمهدي تشتيت اجهزتها ومصادرة حقوقها".



وشدد على ان "المرحلة الحالية تتطلب جهدًا معمقًا لروحية الفريق الموحد بانتشال الحركة الاولمبية من الموقع الذي زجت به بمؤثرات مقصودة".