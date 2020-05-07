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تحديد موعد إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا

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وافقت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس تنتجه شركة Moderna.
وأعلنت الشركة الأمريكية في بيان اليوم الخميس، أن إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في يوليو المقبل، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبا جدا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب في أوائل الصيف، لافتة إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول هذه المرحلة.

وحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عاما.

وتدرس المرحلة الأولى من تجارب اللقاحات السريرية الأمان عند تعاطي اللقاح، فيما يتم في المرحلة الثانية توسيع عدد المشاركين في التجارب، بينما في المرحلة الثالثة يتم إعطاء اللقاح لأعداد أكبر لاختبار الفاعلية والأمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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