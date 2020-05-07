مكتب عبطان ينفي انباء تسنمه منصباً في حكومة الكاظمي

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2020-05-07 | 20:29
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نفى مكتب وزير الشباب والرياضة الأسبق، عبد الحسين عبطان، انباء تسنمه منصباً في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
تجدر الاشارة الى ان عدد من موقع التواصل الاجتماعي اشارت الى ان عبطان، تسنم منصب محافظ البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ الحالي علي محسن العلاق.
وفي هذا الصدد، أكد مكتب عبطان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "مكتب عبد الحسين عبطان، ينفي الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسنمه منصباً معيناً في الحكومة الجديدة".
وأوضح المكتب، ان "نشر الاكاذيب والاشاعات التي تهدف الى حرق الاوراق عن طريق الصفحات والحسابات الوهمية التابعة لجيوش الكترونية معروفة هو اسلوب رخيص يتبعه من لا انجاز له يفتخر به امام الله والشعب".
وفي هذا الصدد، أكد مكتب عبطان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "مكتب عبد الحسين عبطان، ينفي الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسنمه منصباً معيناً في الحكومة الجديدة".
وأوضح المكتب، ان "نشر الاكاذيب والاشاعات التي تهدف الى حرق الاوراق عن طريق الصفحات والحسابات الوهمية التابعة لجيوش الكترونية معروفة هو اسلوب رخيص يتبعه من لا انجاز له يفتخر به امام الله والشعب".
المحرر: محمد خليل
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