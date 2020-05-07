أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إلقاء القبض على ٣٨٨٠٨ مخالفين لحظر التجوال، فضلا عن حجز ٢٥٠١ عجلة ودراجة نارية مختلفة، فيما بلغ عدد الغرامات ٩٥٥٠١ غرامة لغاية اليوم الخميس. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٧ آيار، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على ٣٨٨٠٨ مخالفاً".



وأضافت القيادة، "كما تم حجز ٢٥٠١ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٩٥٥٠١ غرامة، كما سهلت دخول ٨٥٥٣٧ عجلة حمل تحمل مواد غذائية إلى بغداد"، معبرة عن شكرها، لـ "جميع المواطنين الملتزمين بإجراءات الحظر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن القبض على 38808 مخالفين للحظر منذ 17 اذار الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.