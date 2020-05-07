التربية تعلن مواعيد الامتحانات المهنية العامة للعام الدراسي الحالي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ن "الامتحانات الخاصة بفروع (الصناعي ، الحاسوب وتقنية المعلومات ، التجاري ، الفنون التطبيقية ، الزراعي ، التمريض) الدور التمهيدي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 2 / 6 / 2020 وتنتهي يوم الأحد المصادف 14 / 6 / 2020، حيث ستبدأ الامتحانات في تمام الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد"، لافتة الى أن "موعد الامتحانات العملية والتطبيقية للفرع الصناعي والحاسوب وتقنية المعلومات سيكون يوم الاثنين 15 / 6 / 2020".وأضافت، "اما فيما يخص الامتحانات الخاصة بفروع (الصناعي ، الحاسوب وتقنية المعلومات ، التجاري ، الفنون التطبيقية ، الزراعي ، التمريض) الدور الاول فانها ستنطلق يوم الاحد الموافق 9 / 8 / 2020 وتنتهي يوم الخميس المصادف 20 / 8 / 2020، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد".

وتابعت، "على ان يتم أجراء الامتحانات العملية والتطبيقية للفرع الصناعي وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات في يومي السبت والاحد الموافق 22 و 23 / 8 / 2020 ، وتنوه الوزارة الى انه في حال صادف الامتحان عطلة رسمية سيتم نقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه ولكافة الاختصاصات".

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