أفغانستان: الإفراج عن 933 من طالبان حتى الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أفغاني، الخميس، إن عدد عناصر طالبان الذين تم الإفراج عنهم حتى الآن تجاوز 900، وجاء ذلك في إطار تبادل الأسرى الوارد في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جواد فيصل -في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية- "حتى الآن، أفرج عن 933 محتجزا من طالبان من السجون الأفغانية".

في المقابل، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن الحركة أطلقات سراح 132 سجينا يتبع حكومة كابول.

وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الموقع في 29 فبراير/شباط، على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا، بشرط أن يحترم المتمردون بعض الالتزامات الأمنية وينخرطوا في مفاوضات "أفغانية داخلية" حول مستقبل البلاد.

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وشمل الاتفاق أيضا إجراء عملية تبادل واسعة تشمل 5 آلاف سجين من طالبان وألف محتجز من القوات النظامية لدى الحركة.

لكن عطلت عدة عوائق عملية التبادل التي كان يفترض أن تنتهي بحلول 10 مارس/آذار، تاريخ انطلاق المحادثات "الأفغانية-الأفغانية".

وأكدت حكومة أفغانستان التي لم توقع الاتفاق أن طالبان اشترطت الإفراج عن 15 من "كبار قادتها" فيما اتهم المتمردون الحكومة بالتراخي في تطبيق الاتفاق دون موجب.

ويقضي اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان تم توقيعه في أواخر فبراير/شباط الماضي، بالإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان مقابل ألف سجين موالٍ للحكومة.