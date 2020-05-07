72 نائبا بالكنيست يوصون بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة

أوصى 72 نائبا بالكنيست، الخميس، في رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

ووقع الرسالة نواب كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس.

ويتألف الكنيست من 120 مقعدا، ما يدفع للاعتقاد بأن الحكومة الجديدة ستكون قوية.

ويكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة لكونه سيرأس حكومة التناوب أولا لمدة 18 شهرا قبل جانتس الذي سيتولى حتى موعد رئاسته للحكومة منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.



وجاء توجيه الرسالة قبل ساعات من انتهاء مهلة 21 يوما حددها ريفلين للكنيست لتكليف أحد النواب بتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست.

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ومن المرتقب عرض الحكومة الجديدة على الكنيست لتصويت الثقة وأداء اليمين الدستورية الأربعاء المقبل، حسب ما اتفق نتنياهو وجانتس مساء أمس.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر اليوم قانون التناوب بما يتيح لنتنياهو وجانتس التناوب على رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا لكل منهما.

ومساء الأربعاء، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد ترؤس نتنياهو للحكومة في ظل اتهامات الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة ضده.

واعتبرت المحكمة أنه لا مبرر لإلغاء الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو مع جانتس بشأن الحكومة المقبلة.

يذكر أن 3 انتخابات جرت منذ أبريل/نيسان 2019، إلى أن بات ممكنا تشكيل حكومة ولكن بالاتفاق بين زعيمي الحزبين اللذين كانا حتى ما قبل شهر يتنافسان بشدة لرئاسة الحكومة.