"مفاجأة صادمة" بوفيات كورونا في بريطانيا.. هؤلاء يموتون أكثر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأقليات أكثر عرضة للإصابة بكورونا في لندن

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الخميس، إن السود والمنحدرين من أصول هندية وبنغالية وباكستانية، تزيد لديهم بشدة احتمالات الوفاة من جراء المرض الناجم عن فيروس كورونا مقارنة مع البيض.

وقال المكتب إن "خطر الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا بين بعض الجماعات العرقية أعلى بكثير منه في العرق الأبيض"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح أن "الذكور السود أكثر عرضة 4.2 مرات للوفاة المرتبطة بفيروس كورونا، والإناث السود أكثر عرضة للوفاة 4.3 مرات من الذكور والإناث من العرق الأبيض".

وأضاف: "تزيد احتمالات الوفاة المرتبطة بالفيروس بين أبناء العرقيات البنغالية والباكستانية والهندية والعرقيات المختلطة، مقارنة بالعرق الأبيض بصورة تدعمها الإحصاءات".

وأظهرت الإحصاءات على وجه التحديد أن أولئك الذين لديهم أصول بنغالية وباكستانية أكثر عرضة 3.6 مرات للوفاة لدى الرجال و3.4 مرات لدى النساء للوفاة بسبب كورونا.

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بينما بين الأشخاص من أصل هندي، كانت النساء أكثر عرضة للوفاة 2.7 مرة والرجال 2.4. وبالنسبة للمجموعة العرقية الصينية، كان الخطر المتزايدللوفاة بسبب الفيروس لدى الرجال 1.9 و1.2 للنساء.

واظهرت الإحصاءات أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أعلى مرتين في الأجزاء الأكثر فقرا في المملكة المتحدة، حيث يقيم أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية بشكل أساسي، مقارنة بالمناطق الأخرى.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أن الظروف الصحية السائدة في تلك المجتمعات تلعب دورًا في ارتفاع عدد الوفيات في أوساطها بسبب فيروس كورونا.

وقال نيك سترايب، رئيس التحليل الصحي في المكتب، إن "هناك بالفعل تفاوتا اجتماعيًا قويًا في معدلات الوفيات بشكل عام، وأكثر من ذلك بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا".وسجلت بريطانيا أكثر من 30 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، لتصبح بذلك في صدارة الدول الأوروبية، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، في حين تجاوز عدد الإصابات فيها 200 ألف حالة.