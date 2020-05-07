انت الان تتابع رئيس وزراء بريطانيا سيمضي في مكافحة كورونا "بأقصى درجات الحذر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال متحدث من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن جونسون سيمضي قدما متوخيا أقصى درجات الحذر وهو ينظر في المرحلة التالية من رد الحكومة على وباء فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث ”تحدث رئيس الوزراء مع زعماء أحزاب المعارضة اليوم لاطلاعهم على مستجدات استراتيجية الحكومة في مكافحة فيروس كورونا“.
وتابع ”أبلغهم بأن الحكومة ستتقدم نحو المرحلة التالية ’بأقصى درجات الحذر‘ وبأن الأولوية لديه التي تأتي قبل أي شيء آخر ستكون ’إنقاذ الأرواح‘“.
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