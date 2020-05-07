حرس الحدود الإيراني يغرق مهاجرين أفغان في البحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت السلطات الأفغانية، الخميس، إنها انتشلت أكثر من 12 جثة أخرى لمهاجرين كان حرس الحدود الإيراني ألقاهم في نهر هذا الشهر لمنعهم من دخول البلاد، مما يرفع عدد قتلى الواقعة إلى 17 شخصا.



ويقول المسؤولون والناجون من الأفغان: إن حرس الحدود الإيراني احتجز مجموعة من 50 رجلا من إقليم "هرات" كانوا يحاولون دخول إيران ثم ألقوا بهم في نهر "هريرود".

ويمر نهر هريرود بكل من إيران وأفغانستان وتركمانستان.

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وقال عبدالغني نوري حاكم مقاطعة "جولران" في هرات، حيث وقع الحادث، اليوم: "50 أفغانيا أُلقي بهم في النهر.. تم العثور على 17 جثة حتى الآن".

وكان نوري أعلن الأحد الماضي، أن السلطات الأفغانية انتشلت خمس جثث من نهر هريرود.

وأشار إلى أن تحقيقا أوليا أظهر أن المهاجرين أُلقي بهم في النهر تحت تهديد السلاح في منطقة تسمى "ذو الفقار" بإيران.

وتواصلت ردود الفعل الغاضبة بعد مقتل عشرات المهاجرين الأفغان غرقا في نهر حدودي مشترك مع إيران برصاص عناصر حرس الحدود أثناء محاولتهم العبور إلى طهران.